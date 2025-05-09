İnegöl’de Otomobil Yandı, İtfaiye Müdahale Etti

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın, saat 14.00 civarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde gerçekleşti. İnegöl yönünde ilerleyen Ömer K. (40) yönetimindeki 16 KLT 27 plakalı aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, durumu fark ettikten sonra aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler, tüm aracı sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çıkan alevlere hızlı bir müdahalede bulundu ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, sürücü için tehlikeli bir durum oluşturdu fakat zamanında yapılan müdahale sayesinde daha büyük bir felakete neden olmaktan kurtuldu.