Haberler

İnegöl’de Otomobil Yangın Çıkardı

Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil tamamen yandı. Olay, saat 23.00 civarında Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki İnegöl girişinde gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl yönüne doğru seyahat eden sürücü Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar Görülünce Hızla Müdahale Edildi

Durumu hemen fark eden sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada otomobil alev almaya başladı. Yangın yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Ne yazık ki, yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Marketten Ayakkabı Çalan Şüpheli Uzaklaştı

Sultangazi'deki bir markette, alışveriş yapmaya gelen bir hırsız, indirimli ayakkabıyı deneyip kendi ayakkabılarını bırakarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Haberler

Larry Towell, İKSV’de Konuk Oldu

Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell, 44. İstanbul Film Festivali'nde fotoğrafçılığın önemi ve dijital dönüşüm üzerine değerlendirmelerde bulundu, geçmişteki hikaye anlatımını da ön plana çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.