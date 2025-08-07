Haberler

İnegöl’de Otomobil Yangını Meydana Geldi

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aniden alev aldı. Alınan bilgilere göre, olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 2. Metal Sokak’ta gerçekleşti. Hüseyin Ç. (56) yönetimindeki 16 KHC 62 plakalı araç, seyir halinde olduğu esnada motor kısmından duman çıkmaya başladı. Ardından otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ YANGINI SÖNDÜREMEDİ

Sürücü, sokak ortasına park ettiği otomobilden çıkarak yangını söndürmeye çalıştı fakat bu çabası başarılı olamadı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen ilgili birimlere bildirerek yardım çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürme işlemini gerçekleştirdi. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yangınla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla araştırmalar devam ediyor.

