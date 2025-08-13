İnegöl’de Otomobil Yavru Ayıya Çarptı

İNEGÖL’DE TRAFİK KAZASI

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yavru ayı yaşamını yitirdi. Olay, gece saat 00.30 sularında Bursa-Ankara kara yolunun Mezit Boğazı mevkisinde gerçekleşti. Bozüyük’ten İnegöl’e doğru seyir halinde olan Ahmet Mert E. (24) yönetimindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan yavru ayıya çarptı. Çarpmanın sonucunda ayı hayatını kaybederken, otomobilde de hasar oluştu.

ARAÇ VE YOLDAKİ DURUM

Olayın ardından bölgeye jandarma ve Bölge Trafik ekipleri çağrıldı. Trafik ekipleri, hemen harekete geçerek yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. Kazanın ardından ayı, temizlik ekipleri tarafından alındı ve toprağa verildi.