İnegöl’de Otomobil Yavru Ayıya Çarptı

İNEGÖL’DE TRAFİK KAZASI

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yavru ayı yaşamını yitirdi. Olay, gece saat 00.30 sularında Bursa-Ankara kara yolunun Mezit Boğazı mevkisinde gerçekleşti. Bozüyük’ten İnegöl’e doğru seyir halinde olan Ahmet Mert E. (24) yönetimindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan yavru ayıya çarptı. Çarpmanın sonucunda ayı hayatını kaybederken, otomobilde de hasar oluştu.

ARAÇ VE YOLDAKİ DURUM

Olayın ardından bölgeye jandarma ve Bölge Trafik ekipleri çağrıldı. Trafik ekipleri, hemen harekete geçerek yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. Kazanın ardından ayı, temizlik ekipleri tarafından alındı ve toprağa verildi.

Ankara’da Memur-Sen Eylem Yaptı

Ankara'da Memur-Sen'e bağlı kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirtmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Akçaabat’taki Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Akçaabat'ta gerçekleştirilen 12. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden 15 sanatçının yer aldığı sergide, Gazze'deki çocukların acılarını konu alan eser dikkat çekti.

