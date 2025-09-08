İnegöl’de Otomobiller Çarpıştı, 4 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bu kaza sonucunda dört kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 civarında İnegöl’e bağlı Cerrah Mahallesi, Kıran Caddesi üzerinde gerçekleşti. İsmail G. (51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. (62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail G. ile araçtaki yolcular Hayriye G. (67), Halil G. (69) ve Fatma G. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.