Haberler

İnegöl’de Otomobiller Çarpıştı, 4 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bu kaza sonucunda dört kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 civarında İnegöl’e bağlı Cerrah Mahallesi, Kıran Caddesi üzerinde gerçekleşti. İsmail G. (51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. (62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail G. ile araçtaki yolcular Hayriye G. (67), Halil G. (69) ve Fatma G. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şişli’de Tur Otobüsü Yangın Çıkardı

Şişli'de bir tur otobüsünde çıkan yangın, ön kısmını küle çevirdi. Yolcular hızlıca tahliye edilirken, park halindeki üç araç da hasar gördü. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Haberler

Türkiye Polonya’yı Geçerse Kimle Oynayacak?

Türk milli basketbol takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Yarı finale yükselirlerse tarihi bir galibiyet serisi elde edecekler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.