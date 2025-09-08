İnegöl’de Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı

İNEGÖL’DE TRAFİK KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda toplamda dört kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl’e bağlı Cerrah Mahallesi’nde, Kıran Caddesi üzerinde gerçekleşti. İsmail G. (51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. (62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail G. ve araçtaki yolcular Hayriye G. (67), Halil G. (69) ve Fatma G. (19) yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.