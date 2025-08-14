İnegöl’de Oynarken Araç Çarptı

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Aras C., iddiaya göre aniden yola çıkması sonucu bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza, saat 15.00 civarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA ANI VE GÖRÜNTÜLER

Maşallah Y. (32) yönetimindeki 45 LJ 686 plakalı otomobil, evinin önünde oynayan Aras C.’ye çarptı. Çarpma sonucu yere düşerek yaralanan çocuk, otomobille ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi edilmeye alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili polis, gerekli incelemeleri başlattı ve olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.