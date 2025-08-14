Haberler

İnegöl’de Oynarken Araç Çarptı

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Aras C., iddiaya göre aniden yola çıkması sonucu bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza, saat 15.00 civarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA ANI VE GÖRÜNTÜLER

Maşallah Y. (32) yönetimindeki 45 LJ 686 plakalı otomobil, evinin önünde oynayan Aras C.’ye çarptı. Çarpma sonucu yere düşerek yaralanan çocuk, otomobille ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi edilmeye alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili polis, gerekli incelemeleri başlattı ve olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Haberler

Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.