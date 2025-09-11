İnegöl’de, Oyuncak Tüfek Bulundu

POLİS İNCELEMESİ SONUCUNDA OYUNCAK TÜFEK BULUNDU

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kavga ihbarına giden polis, bir otomobilin bagajında ahşap tüfek buldu. Yapılan detaylı inceleme sonucunda tüfeğin oyuncak olduğu tespit edilince sürücü serbest bırakıldı. Olay, gece saat 23.30 civarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda gerçekleşti.

KAVGA İHBARI ÜZERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, olay yeri incelemeleri sonucunda herhangi bir çatışma olduğunu tespit edemedi. Polis ekipleri, şüpheli bir araçta detaylı bir arama gerçekleştirdi ve bagaj kısmında ahşap bir tüfek ele geçirdi. Tüfeği inceleyen polis, bu silahın oyuncak olduğunu belirledi.

SÜREÇ DEVAM EDEN İFADELER

Aracı kullanan A.B., mobilya ustası olduğunu belirtti ve silah gibi görünen oyuncağı kendisinin yaptığını açıkladı. Ahşap yapımdan oluşan bu oyuncak silaha el konuldu. Sürücü A.B., ifadesinin alınmasının ardından aracını alarak olay yerinden ayrıldı.