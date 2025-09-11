Haberler

İnegöl’de Oyuncak Tüfek Bulundu

OLAY YERİNDE AHŞAP TÜFEK BULUNDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptığı aramada bir otomobilin bagaj kısmında ahşap bir tüfek buldu. Olay, saat 23.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen polis, ihbara konu olan yerde herhangi bir sorun olmadığını tespit etti.

TÜFEĞİN OYUNCAK OLDUĞU ANLAŞILDI

Ekipler, yaptıkları incelemeler sırasında şüphelenerek bir araçta arama yaptı. Bagaj bölümünde buldukları ahşap tüfeği incelediklerinde, bu silahın oyuncak olduğunu anladılar. Aracı kullanan A.B., mobilyacı olduğunu ve tüfeği kendisinin yapmış olduğunu belirtti. Ahşap oyuncağa el konulurken, A.B. ifadesinin ardından aracını alarak olay yerinden ayrıldı.

Kocasinan’da Alacak Verecek Kavgası Yaşandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir alacak-verecek anlaşmazlığı sonucu meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına kaydedilirken, üç şüpheli gözaltına alındı.
Ümraniye’de Otobüs İle Araç Çarpıştı

İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil servis ve güvenlik güçleri müdahale etti.

