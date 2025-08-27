İnegöl’de Park Halindeki TIR Yandı

DEHŞET VERİCİ YANGIN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir TIR, alev alev yandı. Yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 02.00 civarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yol kenarında park etmiş olan 16 KFY 82 plakalı TIR’ın çekici kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Yangın, kısa süre içinde büyüdü. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir müdahale gerçekleştirerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ZARAR GÖREN TIR VE ARAŞTIRMA

Yangın sonucunda TIR’ın bir kısmında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise halen araştırılıyor. Bu olay, bölgedeki vatandaşları endişeye sevk etti.