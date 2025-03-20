İnegöl’de Patlamalarla Dolu Çatı Yangını Korkuttu

İNEGÖL’DE YAŞANAN YANGIN KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın sırasında yaşanan patlamalar, çevredeki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olay, saat 21.30 civarında Mesudiye Mahallesi Billur Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşti.

Yangının kaynağı henüz tespit edilememiş olsa da, durumu fark eden çevredeki insanlar derhal İnegöl itfaiyesini bilgilendirdi. Bu esnada, binadaki sakinler hızlı bir şekilde dışarı çıktı. Yangın büyümeye devam ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın esnasında, apartmanın önündeki enerji nakil hatlarında patlamalar meydana geldi ve bu durum vatandaşlara zor anlar yaşattı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ne yazık ki, çatı katı bu olay sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.