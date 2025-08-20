İnegöl’de Ramazan K. Gözaltına Alındı

BİR İDDİA: ŞAMANLIK VE AYİNLER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, şaman olduğunu öne süren Ramazan K. isimli bir kişi, evinde gerçekleştirdiği ayin için kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra gözaltına alındı. Ramazan K., emniyetteki ifadesinde, hayvanları ayin ritüeli için kurban ettiğini beyan etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

İnegöl ilçesinde, Yeni Mahalle’deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği hayvanlarla birlikte gerçekleştirdiği ayin görüntülerini sosyal medya hesabında yayımladı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük bir tepki aldı. Ramazan K. paylaştığı videoda kendisini şaman ve şifacı olarak tanıttı.

BIYOENERJİ UZMANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ramazan K., aynı zamanda biyoenerji uzmanı olduğunu belirtti. Videosunda, “Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir” açıklamasını yaptı. Uygulamalarının detaylarını da aktaran Ramazan K., “Ellerimle biyoenerji şifası yapıyorum. Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması” dedi.

Ramazan K. hakkında gelen şikayetlerin ardından, savcılık talimatıyla gözaltına alındı ve evinde inceleme yapıldı. Emniyetteki ifadesinde, ayin için hayvanları kurban ettiğini ve bu işlemin bir şaman ritüeli olduğunu yineledi. Emniyet işlemlerinin ardından, ‘Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.