İnegöl’de Roma Dönemi Tarihi Eser Ele Geçirildi

ROMA DÖNEMİ ESERLERİ İNEGÖL’DE ELE GEÇİRİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Roma dönemine ait pek çok tarihi eser ele geçiriliyor. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan M.K. isimli şahsın Yeniceköy Mahallesi’ndeki evine baskın düzenliyor.

EVADE YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER BULUNDU

Evde yapılan aramada, suç aleti olarak kullanılan bir silaha ek olarak Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçiriliyor. Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlere de el konuluyor.