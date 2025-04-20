Haberler

İnegöl’de Sahte Alkol Kaybı Yaşandı

İNEGÖL’DE SAHTE ALKOL KULLANIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sahte alkol tüketimi sonucu rahatsızlanan Enver A. (61), hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. İddialara göre, Enver A. dün akşam sahte alkol içtikten sonra bugün boyunca rahatsızlık hissetmeye başladı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Saat 18.00 civarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri artan Enver A., görme kaybı yaşayınca ailesinden hastaneye gitmesini istedi. Özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaşan Enver A., burada bilincini kaybedince acil müdahale yapıldı. Ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Enver A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından polis, yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Salihli’de Kuzenini Vuran Kişi Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde borç nedeniyle yaşanan tartışmada A.C., kuzeni Bahri C.'yi silahla vurarak öldürdü ve sonrasında olay yerinden kaçtı.
Haberler

Para Dans Milli Takımı, 11 Madalya Kazandı

Hollanda'nın Amstelveen kentinde gerçekleşen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda Türkiye, 11 madalya ile en iyi performansı sergileyerek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.