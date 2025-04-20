İnegöl’de Sahte Alkol Kaybı Yaşandı

İNEGÖL’DE SAHTE ALKOL KULLANIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sahte alkol tüketimi sonucu rahatsızlanan Enver A. (61), hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. İddialara göre, Enver A. dün akşam sahte alkol içtikten sonra bugün boyunca rahatsızlık hissetmeye başladı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Saat 18.00 civarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri artan Enver A., görme kaybı yaşayınca ailesinden hastaneye gitmesini istedi. Özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaşan Enver A., burada bilincini kaybedince acil müdahale yapıldı. Ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Enver A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından polis, yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı.