İnegöl’de Sahte Alkol Koması Yaşıyor

SAHTE ALKOL NEDENİYLE KOMADA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sahte alkol tüketen 61 yaşındaki Enver A., komaya girerek yaşam savaşı veriyor. Olay, akşam saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün Fatih Mahallesi Kudret Sokak’taki bir evde gerçekleşti. Enver A. iddialara göre, bir gün önce dışarıda sahte alkol içti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alkol tüketiminin ardından evine dönen Enver A., fenalaşarak yatağına yattı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan şahıs, yaklaşık 20 saat sonra görme kaybı yaşadı ve ailesinden hastaneye gitmesini talep etti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Enver A.’ya burada acil müdahale yapıldı. Alkol komasına girmesi nedeniyle bilinci kapalı olan 61 yaşındaki vatandaş, daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis, bir soruşturma başlattı.