İnegöl’de Sahte Alkol Yüzünden Komaya Girdi

SAHTE ALKOL NEDENİYLE KOMAYA GİREN VATANDAŞ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sahte alkol tüketimi sonrasında komaya giren 61 yaşındaki bir birey, yaşam savaşı veriyor. Olay, akşam saat 18.00 civarında İnegöl’ün Fatih Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşti. Enver A. (61) dün sahte alkol içtikten sonra evine döndü. Ancak, eve gittiğinde rahatsızlandı ve yatağına uzandı. Mide bulantısı ve kusma belirtileri gösteren Enver A., olaydan yaklaşık 20 saat sonrasında görme kaybı yaşamaya başladı ve ailesinden hastaneye gitmelerini istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Enver A.’ya ilk müdahale gerçekleşti. Alkol komasına girmesi nedeniyle bilinç kapalı olan yaşlı adam, daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 61 yaşındaki vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini sürdürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.