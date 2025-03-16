İnegöl’de Sahura Rumeli Ezgileriyle Uyanma

RUMELİ EZGİLERİYLE SAHURA UYANDILAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan halk, sahura Rumeli ezgileriyle kaldırıldı. Yöresel kıyafetler giymiş olan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, müzik eşliğinde sokaklarda dolaşarak ilçe sakinlerini sahura davet etti. İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, her sene ramazan ayında gerçekleştirdikleri geleneksel etkinliğe bu yıl da devam etti.

GENÇLERİN PERFORMANSI

Balkan müzikleri ile sokakları dolaşan gençler, tef, darbuka, akordiyon ve klarnet gibi enstrümanlar çaldı. Müzik ile sahura uyanan ilçe halkı, yöresel halk oyunları ile etkinliğe renk katan dernek üyelerini alkışladı. Takım, Rumeli ezgileri eşliğinde toplamda yaklaşık 5 kilometre yürüyerek sevgi gösterileri ile karşılaştı. Ekipte yer alan görme engelli akordiyon sanatçısı Hüseyin Şentürk de, çaldığı ezgilerle büyük takdir topladı.

İKRAMLAR VE SAHUR

Süleymaniye Mahallesi sakinleri, sokaklarda dolaşarak yöresel halk oyunlarını sergileyen gençlere evlerinde hazırladığı börek ve tatlıları ikram etti. Ekip, etkinlik sonunda toplanan böreklerle sahur yaptı. Etkinlik öncesinde konuşan İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ay, “Dernek olarak sahur programı düzenledik. Bu akşam Ramazan davulcularının yerine, bu akşam kültürel kıyafetlerimizli Folklor ekibimizle İnegöllüleri sahura kaldırıyoruz. Bizim derneğimizde bu bir gelenek oldu. Her ramazan ayında yapıyoruz. Biraz gürültü yapacağız. Herkesten helallik istiyoruz” dedi.