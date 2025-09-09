İnegöl’de Salça Makinesine Elini Kaptırdı

Olayın Ayrıntıları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, elini salça makinesine kaptıran Birsen K. (50) adlı kadının dört parmağı koptu. Olay, İnegöl ilçesi kırsal Cemiyet Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Birsen K., salça hazırlığı yaparken sol elini makineye kaptırdı ve bu durum ciddi bir yaralanmaya sebep oldu.

Yardım Çağrısı ve İlgili Ekipler

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kopan parmaklarıyla birlikte Birsen K.’yı önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise kopan parmakların dikilmesi amacıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk etti. Birsen K.’nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme çalışmaları başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği ve benzeri durumların gelecekte yaşanmaması için gerekli araştırmalar yapılıyor.