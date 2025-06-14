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İnegöl’de Saldırgan Tutuklandı, Yaraladı

İNEGÖL’DE YARALAYAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda şüpheli tutuklandı. İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, Bursa-Ankara karayolu üzerinde durdurdukları aracın sürücüsüne alkol testi uyguladı. Alkol şartlarını ihlal eden sürücü Yusuf K. (23), sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

HASTANEDE ÇIKAN OLAY

Hastanede tedavi sırasında öfkelenen Yusuf K., görevli 4 Jandarma personeliyle 3 güvenlik görevlisine saldırdı. Toplamda 7 kişiyi yaralayan şahıs, görevliler tarafından zorlukla etkisiz hale getirildi. Olayın ardından şüpheli, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Sorgulama işlemleri tamamlanan Yusuf K., adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

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