İnegöl’de Saldırı, İşletme Sahibi Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda çiğ köfte dükkanının sahibi tabanca ile yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak üzerinde bulunan çiğ köfteci dükkanında gerçekleşti.

TEHDİT VE SALDIRI

Henüz kimliği belirlenemeyen kasklı bir şahıs, motosikletiyle gittiği çiğ köfteci dükkanında çalışan 37 yaşındaki iş yeri sahibi Adil S.’ye tabancayla defalarca ateş etti. Saldırı sırasında mermilerden biri, işletme sahibinin bacağına isabet ederek yaralanmasına yol açtı.

KAÇIŞ VE YARALININ DURUMU

Saldırgan, geldiği motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı durumdaki Adil S., olay yerine yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir araştırma başlattı.