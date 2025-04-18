İnegöl’de Saldırıya Uğrayan Sürücü Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda, sürücü Serkan Y. (38), hafif ticari aracıyla seyrederken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

SALDIRININ DETAYLARI

Ortaköy yönünden İnegöl istikametine doğru ilerleyen Serkan Y.’nin yönetimindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, plakası tespit edilemeyen motosiklette bulunan şüpheli ya da şüpheliler tarafından pompalı tüfekle art arda ateş açıldı. Aracın ön ve arka camlarından içeri giren saçmalar, sürücünün vücuduna çeşitli yerlerinden isabet etti. Saldırının ardından motosikletli şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ağır yaralanan Serkan Y., durumu fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.