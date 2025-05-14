İnegöl’de Sanat Sergisi Açıldı

İNEGÖL’DE SANATLA BULUŞMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otizmli bireylerin sanatsal yetenekleri, açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu. İnegöl Belediyesi sergi salonunda, Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Ali Doğan (12) ile Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Teslime Karacalı’nın yağlıboya tabloları sergilendi.

ENGELLİLER HAFTASI’NDA ÖZEL BİR SERGİ

Serginin açılışında söz alan Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Teslime Karacalı, “Boncuk resim sanatıyla ilgileniyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Sergimde sizlere kendi ellerimle yaptığım eserleri paylaşmak istedim. Bu çalışmaların her birini severek ve sabırla, özenle hazırladım. Boncuklarla çalışmak mutluluk veriyor hem de kendimi ifade etme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda bu hafta Engelliler Haftası. Arkadaşımla birlikte burada engelli bireyleri de temsil ettiğimiz için bizim adımıza çok özel bir sergi oldu. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime ve bu sergiye katkı sağlayanlara çok teşekkür ederim. Sanatın engel tanımadığını hep birlikte gösterdiğimizi düşünüyorum. Umarım eserlerimi beğenirsiniz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim” şeklinde duygularını ifade etti.

DUYGULARI RESİMLERLE ANLATMAK

Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Ali Doğan da, “Bugün burada çizdiğim resimleri gösterme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Resim yapmak benim için bir öğün gibi. Renklerle oynamayı ve hayal ettiklerimi kağıda çizmeyi çok seviyorum. Bu sergideki her resim benim duygularımı, düşüncelerimi anlatıyor. Belki bazen kelimelerle anlatmak zor oluyor. Resimlerle anlatmak daha kolay. Buraya geldiğiniz ve resimlerimi gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni destekleyen öğretmenlerime, anneme ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim” diyerek sanata olan tutkusunu dile getirdi.