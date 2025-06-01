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İnegöl’de Seçim Heyecanı Sürüyor

İNEGÖL’DE MUHTARLIK SEÇİM YARIŞMASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi amacıyla 3 ayrı mahallede vatandaşları sandık başına gönderdi. İnegöl’de toplamda 2 mahalle muhtarlığı ve 1 mahallenin ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor. Geçtiğimiz yıl, Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi’nin vefat etmesiyle, bu 2 mahallede yeni muhtarların seçilmesi gerekiyor. Oy verme işlemi, saat 17.00’ye kadar sürecek.

TOKUŞ VE HAMİDİYE MAHALLELERİNDE SEÇİM SÜRECI

Tokuş Mahallesi’nde gerçekleştirilecek seçimde tek bir aday yer alırken, Hamidiye Mahallesi’nde ise 6 muhtar adayı yarışıyor. 14 bin seçmeni bulunan Hamidiye Mahallesi’nde, Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık liselerinde kurulan 38 sandıkta oylar toplanacak ve sonuçlar, yeni muhtarı belirleyecek. Hamidiye Mahallesi muhtar adayı Mesut Ekren, “1 Haziran 2025 ara seçimleri Hamidiye mahallesine, İnegöl’e hayırlı uğurlu olsun. Hayırlar getirmesini muhtarlık adaylarına ve kendime başarılar diliyorum. Önümüzdeki hemen hemen 3 ayda baya bir yol katettik. Hamidiye mahallesi sakinleriyle konuşarak, dertlerini dinledik. Yapılması gerekenleri, yapmamız gerekenleri, bilgilerini aldık. İnşallah seçildiğimizde söylenenleri, istenenleri yerine getirmeye, elimizden geleni yapmaya çalışacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

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