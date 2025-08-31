İnegöl’de Silahlı Kavga Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir tekel bayiinde silahlı bir kavga gerçekleşti. Olay, saat 22.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi’nde, Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi.

SALDIRI VE YARALANMA

Henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, 16 BCV 775 plakalı otomobiliyle iş yerinin önüne geldi. İşletme sahibi Uğur T. (35) üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda, mermilerden ikisi Uğur T.’nin sağ bacağına isabet etti. Saldırgan, olayın ardından geldiği araçla hemen kaçtı.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS ÇALIŞMALARI

Yaralı, olay yerine sevk edilen bir ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.