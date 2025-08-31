İnegöl’de Silahlı Kavga Meydana Geldi

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir tekel bayiinde gerçekleşen silahlı çatışmada, işletme sahibi Uğur T. (35) bacağından yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’ndeki iş yerinde meydana geldi.

ŞÜPHELİ KAÇTI

16 BCV 775 plakalı otomobiliyle iş yerinin önüne gelen henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, işyeri sahibi Uğur T.’ye ateş açtı. Açılan ateşte mermilerden ikisi Uğur T.’nin sağ bacağına isabet etti. Olayın ardından şüpheli, geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALININ DURUMU

Ağır yaralı olan Uğur T., olay yerine intikal eden ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.