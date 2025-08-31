Haberler

İnegöl’de Silahlı Kavga Meydana Geldi

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir tekel bayiinde gerçekleşen silahlı çatışmada, işletme sahibi Uğur T. (35) bacağından yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’ndeki iş yerinde meydana geldi.

ŞÜPHELİ KAÇTI

16 BCV 775 plakalı otomobiliyle iş yerinin önüne gelen henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, işyeri sahibi Uğur T.’ye ateş açtı. Açılan ateşte mermilerden ikisi Uğur T.’nin sağ bacağına isabet etti. Olayın ardından şüpheli, geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALININ DURUMU

Ağır yaralı olan Uğur T., olay yerine intikal eden ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Motosiklet Yayaya Çarptı

Erzincan'da bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarparak iki kişiyi yaraladı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yangın, Buldan’da devam ediyor

Buldan'da 5 gündür süren yangınla mücadele devam ediyor. Ekipler karadan müdahaleye devam ederken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da sürmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.