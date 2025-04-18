İnegöl’de Silahlı Kavga, Şüpheli Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tartışma sonucunda 65 yaşındaki Nadir C.’yi bacağından vurarak yaralayan yabancı uyruklu S.A.Ö. (15) polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olay, saat 21.00 sularında İnegöl’ün Hamidiye Mahallesi, Kavak Sokak’ta yaşandı.

TARTIŞMA VE KAVGA

İddialara göre, Suriye uyruklu S.A.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle Nadir C. ile sokakta tartışmaya başladı. Ardından bu tartışma kavgaya dönüşünce S.A.Ö., yanında taşıdığı tabancayla Nadir C.’yi hedef alarak birden çok kez ateş açtı. Nadir C., sol bacağına isabet eden kurşunla yere kapaklandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ İHTİYAÇ DUYDU

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleştirilen Nadir C. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan açıklamada, tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.