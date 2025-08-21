İnegöl’de Silahlı Olay Gerçekleşti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahıs büfeye silahlı saldırıda bulundu ve kaçtı. Olay, Osmaniye Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında yaşandı. Otomobille gelen saldırgan, büfeye defalarca ateş açtı ve ardından olay yerinden uzaklaştı. Tabancadan çıkan kurşunlar, iş yerinin camlarına isabet etti.

Polis Müdahalesi

Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Bu ihbarın ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırganın kırsal Hocaköy Mahallesi’nde bir evde gizlendiği belirlendi.

Şüphelinin Yakalanması

Şüpheli olarak tespit edilen 41 yaşındaki Yusuf E., eve gelen polis ekiplerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin daha önce büfe yetkilileriyle yaşadığı bir tartışma sonucu aralarında husumet meydana geldiği öğrenildi.