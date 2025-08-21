İnegöl’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayiine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, Osmaniye Mahallesi’nde saat 04.00 civarında yaşandı. Şu an için kimliği bilinmeyen kişiler, plakası tespit edilemeyen bir araçla bayinin önüne geldi.

SALDIRI ANI

Araçta bulunan şahıs, tekel bayiine çok sayıda ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, işyerinin camlarına isabet etti. Saldırıyı duyan mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, olay yerinde inceleme yaparak durumu kontrol altına almaya çalıştı.

SALDIRGANLARIN TAKİBİ

Olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde detaylı bir araştırma gerçekleştirirken diğer polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışmalarına başladı. Bu tür olaylar, güvenlik güçlerinin yoğun çalışmalarını gerektiren önemli durumlar arasında yer alıyor.