İnegöl’de Silahlı Saldırı Olayı Yaşandı

İNEGÖL’DE TABANCA İLE YARALAMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Uğur T.’nin işlettiği tekel bayisinin önüne otomobil ile gelen iki kişi, tabancayla ateş açarak dükkan sahibini yaraladı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aracı kullanan G.T. (23), adli kontrolle serbest bırakılırken, Serkan Akın (34) tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, dün saat 22.30 sularında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 16 BCV 775 plakalı araçla dükkanın önüne gelen iki şüpheli, araçtan inerek tabancayla rastgele ateş açtı ve Uğur T.’yi bacaklarından yaraladı. Yaralanan Uğur T. yere yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uğur T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, yaklaşık 2 saat içerisinde Yeniceköy Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından yakalandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDEN DÖNDÜ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye götürüldü. Aracı kullanan G.T., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, tabancayla ateş eden Serkan Akın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.