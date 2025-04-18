İnegöl’de Silahlı Saldırı, Sürücü Yaralı

BİR SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde bulunan bir araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, saat 22.00 sularında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi’nde yaşandı. Ortaköy yönünden İnegöl’e ilerleyen Serkan Y. (38) yönetimindeki 16 KRJ 89 plakalı ticari araca, kimliği henüz tespit edilemeyen bir motosikletten pompalı tüfekle birçok kez ateş açıldı.

BİR AĞIR YARALANMA VAKASI

Saldırı sırasında aracın ön ve arka camından içeri giren saçmalar, sürücünün vücudunun farklı bölgelerine isabet etti. Motosikletli saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Sürücü Serkan Y., saldırı sonrası araç içerisinde hareketsiz bir şekilde kaldı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu fark ederek hemen 112 Acil Servis ve polise haber verdiler.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi ulaştı. Ağır yaralanan Serkan Y., ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini sürdürdüğü bildirildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.