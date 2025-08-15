Haberler

İnegöl’de Şoföre Alkol Cezası Kesildi

BURSA’DA POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN ŞOFÖR YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir özel halk otobüsü şoförü, kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra durduğunda yakalandı. Yapılan kontrolde şoförün alkollü olduğu belirlendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda şüpheli buldukları 16 M 06101 plakalı halk otobüsünün şoförüne ‘dur’ ihtarında bulundu.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE ALKOL TESTİ

‘Dur’ ihtarına uymayan şoför, kırmızı ışık ihlali yaparak yaklaşık 300 metre ilerideki bir durakta durdu. Trafik ekipleri, otobüsün yanına gelerek şoförü araçtan indirdi ve alkolmetre ile test etti. Yapılan ölçümde, 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Erdinç K. (37), alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan ise 2 bin 168 TL ceza aldı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Şoförün ehliyetine 6 ay boyunca el konulurken, otobüsteki yolcular diğer bir otobüse nakledildi. Yakalanan otobüs, çekici ile otoparka çekildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.