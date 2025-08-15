İnegöl’de Şoföre Alkol Cezası Kesildi

BURSA’DA POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN ŞOFÖR YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir özel halk otobüsü şoförü, kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra durduğunda yakalandı. Yapılan kontrolde şoförün alkollü olduğu belirlendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda şüpheli buldukları 16 M 06101 plakalı halk otobüsünün şoförüne ‘dur’ ihtarında bulundu.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE ALKOL TESTİ

‘Dur’ ihtarına uymayan şoför, kırmızı ışık ihlali yaparak yaklaşık 300 metre ilerideki bir durakta durdu. Trafik ekipleri, otobüsün yanına gelerek şoförü araçtan indirdi ve alkolmetre ile test etti. Yapılan ölçümde, 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Erdinç K. (37), alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan ise 2 bin 168 TL ceza aldı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Şoförün ehliyetine 6 ay boyunca el konulurken, otobüsteki yolcular diğer bir otobüse nakledildi. Yakalanan otobüs, çekici ile otoparka çekildi.