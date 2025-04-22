İnegöl’de Sokak Köpeği Kazaya Neden Oldu

KAZA ANINDA SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari aracın, yola aniden çıkan sokak köpeğine çarpmasının ardından meydana gelen kaza sonucunda sürücü yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu Nene Hatun kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

ARAÇ TARIHA SAVRULDU

Eren K. (24) yönetimindeki 16 BCM 979 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde iken sokak köpeğine çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak tarla içerisine savruldu. Kazada yaralanan Eren K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrasında İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavi altına alındığı hastanede, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri derhal soruşturmaya başladı. Olayın detayları ve oluşan koşullar araştırılıyor.