İnegöl’de Şüpheli Tutuklandı Cezaevine Gönderildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, şüpheli bir şahısın bir büfeye silahla ateş edip kaçmasının ardından, polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtiliyor. Olay, dün sabah saat 04.00 civarında İnegöl’ün Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheli, büfeye defalarca ateş ederek oradan kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, iş yerinin camlarına isabet etti.

POLİS MÜDAHALESİ VE İNCELEME

Mahalledeki vatandaşların durumdan haberdar ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, kırsal Hocaköy Mahallesi’nde bir evde gizlendiği tespit edildi.

Yusuf E. (41) isimli şüpheli, eve gelen polis ekiplerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Şahsın, verdiği ifadesinde daha önce iş yeri yetkilileriyle tartıştığını ve bu yüzden aralarında bir husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.