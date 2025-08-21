Haberler

İnegöl’de Şüpheliler Büfeye Ateş Etti

ARAÇLA GELEN ŞÜPHELİLERİN SALDIRISI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde bir büfeye silahlı saldırıda bulunulduğu bildiriliyor. Olay, saat 04.00 sularında Osmaniye Mahallesi’nde gerçekleşti. Otomobille büfeye gelen şüpheliler, büfenin camlarına defalarca ateş açarak hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Büfeye yapılan saldırı sırasında tabancadan çıkan mermilerin, iş yerinin camlarını isabet ettiği bilgisi veriliyor. Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Ayrıca, olay yeri inceleme ekipleri de büfede detaylı incelemeler yaptı.

Gıda Fiyatları İçin Yeni Proje Başlatılıyor

Türkiye'de 55 bin zincir markette fiyatların düşmesi için Cumhur Reyonu köşeleri açılacak. Devlet, ürünleri doğrudan marketlere tedarik ederek aracıları ortadan kaldıracak.
Şanlıurfa’da Yangın Çıkan Tır

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda bir tır gece saatlerinde yanarak hasar gördü. Sürücü durumu hemen yetkililere bildirdi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

