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İnegöl’de Sürücü Alkokontrolü Reddetti

CEZA İŞLEMİ UYGULANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü, polislere alkol testi için üflemeyi reddetti. Sürücü Sertaç K. (45), “Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten” şeklinde ifadeler kullandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi, Mahmutesatbey Caddesi’nde gerçekleşti. Trafik ekipleri, uygulama yaptıkları sırada 16 BGN 845 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Sürücü Sertaç K., alkometre testini ısrarla reddetti ve aynı zamanda ehliyetinin olmadığını da belirtti. Sürücüye, alkometreyi üflemeyi reddetme suçu nedeniyle 26 bin 557 TL, ehliyetsiz araç kullanma suçundan ise 18 bin 678 TL olmak üzere toplamda 45 bin 235 TL cezai işlem uygulandı.

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