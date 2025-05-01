İnegöl’de Sürücü Alkol Testini Reddetti

İNEGÖL’DE ALKOL TESTİ REDDEDİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerine alkol testi için üflemeyi reddetti. Gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sürücü Sertaç K. (45), uygulama sırasında trafik ekipleri tarafından durduruldu.

POLİSLERE DİRENEN SÜRÜCÜNÜN SAVUNMASI

Polisler, Sertaç K.’ya alkol testi yapmak istedi. Ancak sürücü, alkometreye üflemeyi kesin bir dille reddetti. Bu süreçte sürücü, “Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten” diye konuştu.

CEZALAR CİDDİ MİKTARDA

Sürücüye, alkometreyi üflemeyi reddetmesi sebebiyle 26 bin 557 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL olmak üzere toplamda 45 bin 235 TL cezai işlem uygulandı. Olay, bölgede güvenliğin sağlanması açısından dikkat çekici bir durum oluşturdu.