İnegöl’de Sürücü Alkol Testini Reddetti

BURSA’DA TRAFİK UYGULAMASI: ALKOL TESTİ REDDEDİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bir aracın sürücüsüne zor anlar yaşattı. Ehliyetsiz olan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddederek 45 bin 235 TL cezai işleme tabi tutuldu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde araç sürücülerine yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Ekipler, şüpheli buldukları 16 BGN 845 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Sertaç K. (45) için alkol testi yapılmak istendi. Ancak sürücü, ekiplerin yoğun ısrarına rağmen alkol testini kabul etmedi. Alkolmetreyi üflemeyi ısrarla reddeden Sertaç K, “Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten” şeklinde bir açıklama yaptı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sonuç olarak, sürücüye alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 26 bin 557 TL ve ehliyetsiz araç kullandığı için de 18 bin 678 TL olmak üzere toplamda 45 bin 235 TL cezai işlem uygulandı. Bu durum, trafik güvenliği açısından önem taşıyan bir konu olarak dikkat çekiyor.