İnegöl’de Sürücü, Polisle Kovalamaca Yaptı

İNEGÖL’DE KOVALAMACA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, 15 kilometre süren kovalamaca sırasında kaza yaparak yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında şüphe duydukları aracın sürücüsüne “dur” ihtarında bulundu. Ancak bu ihtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

KAZA VE YAKALANMA

Sürücü, Cumhuriyet Mahallesi’nde hızla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Fakat kaçmaya çalışan sürücü, yönetimindeki 16 KCB 11 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek bir fabrika duvarına çarparak durdu. Sürücü araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı, ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli sürücü Ahmet A. (18), ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işleme tabi tutuldu.

YARALANMA VE HASTANE SEVKİ

Kaza sonucunda hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis, detaylı bir soruşturma başlattı.