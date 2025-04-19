İnegöl’de Tabancayla Yaralama Olayı Yaşandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir gencin yaşlı bir adamı tabancayla yaraladığı olay adliyeye yansıdı. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak’ta gerçekleşti. Yabancı uyruklu S.A.Ö. (15), henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladığı Nadir C. (65) ile kavga etti. Genç, elindeki silah ile Nadir C.’ye bir dizi ateş açtı. Nadir C., sol bacağından vurularak yere düştü.

KAÇIŞ VE YAKALANMA ANLARI

Olay sonrası şüpheli S.A.Ö. kaçmaya çalıştı. Yaralı adam ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yaşanan kovalamaca sırasında silahıyla birlikte yakaladı. Sıcak takip sonucunda ele geçirilen S.A.Ö., ifadesinde, “Beni bir iş yerinde çalıştırıyordu. Uzun süre çalıştırdı, para vermedi. Defalarca paramı istedim vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Ben de sinirlenip ateş ettim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu olay, bölgede güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Yaralı Nadir C.’nin sağlık durumu ise hastanede tedavi altına alındı.