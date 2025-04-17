İnegöl’de Takipteki Sürücü Kaza Yaptı

EMNİYET EKİPLERİNİN ŞÜPHELİ ARACIN TAKİBİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü, yaklaşık 15 kilometre süren bir takibin ardından kaza yaptıktan sonra yakalandı. Olay, saat 23.00 sularında, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi sırasında gerçekleşti. Şüpheli olarak işaret edilen 16 KCB 11 plakalı otomobilin sürücüsü durma ihtarına karşılık vermeyerek kaçmaya başladı. Polis ekipleri, sürücüyü takibe aldı ve o sırada şüpheli, otomobiliyle ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Takip süreci içinde, sürücü, Cumhuriyet Mahallesi’nde kontrolünü kaybederek bir fabrikanın duvarına çarptı. Kaza sonrasında otomobilden inen şüpheli, yaya olarak kaçma girişiminde bulundu. Ancak çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın isminin Ahmet A. (18) olduğu ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı belirlendi. Ahmet A.’ya, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ceza uygulandı. Ayrıca, kazada hafif şekilde yaralandığı anlaşılan Ahmet A., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.