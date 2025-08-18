İnegöl’de Tarihi Eser Operasyonu Gerçekleşti

İNEGÖL’DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçiriliyor. Bu operasyon çerçevesinde bir kişi tutuklanıyor.

HEYKELLER ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar ilinden İnegöl’e tarihi eser getirilmesi hakkında istihbarat alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı izlemeye alıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler İnegöl’de yakalanıyor. Operasyon sürecinde, tarihi eser niteliği taşıyan 2 heykel ele geçiriliyor. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.H.S. tutuklanıyor. Ele geçirilen eserlerin incelenmek üzere Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildiği ifade ediliyor.