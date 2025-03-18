İnegöl’de Tarihi Eser Operasyonu: Gözaltı

OPERASYONUN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma, bir köy evine gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda altın yazmalı kitap ile siyah dolar banknotlar elde etti. Bu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ VE İHBAR

Alınan bilgilere göre, Yeniceköy Mahallesi’nde yaşayan 49 yaşındaki İ.H.M. isimli şahsın tarihi eserler bulundurduğuna dair bir ihbar yapıldı. İhbarın değerlendirilmesi sonucunda Savcılığın izni ile jandarma gerekli adımları attı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Evde yapılan aramada, tarihi eser statüsünde olduğu düşünülen toplam 11 adet altın yazmalı kitap ve 141 adet sahte olduğu değerlendirilen görünüm değiştiren siyah dolar banknot bulundu. Ayrıca, 2 adet cam şişe esans, 1 adet cep telefonu ve 1 adet tablet de ele geçirildi. Ele geçirilen eserler bilirkişi raporuna gönderildi ve şüpheli İ.H.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.