İnegöl’de Tavuklu Pilav Zehirlenmesi Yaşandı

DÜĞÜNDE YAŞANAN ZEHİRLENME OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan dolayı yaklaşık 21 davetli zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde düzenlenen düğün esnasında meydana geldi. Düğünün bitiminin ardından, saat 01.00 civarında damadın ailesi gelen misafirlere tavuklu pilav sundu.

MİDE BULANTISI BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

İkram edilen yemeğin ardından davetliler, sadece 2 saat içinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladılar. Rahatsızlanan davetliler, durumu ciddiye alarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdular ve tedavi altına alındılar. Olayın ardından jandarma komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.