İnegöl’de Tekel Büfesi Saldırısı Yaşandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekel büfesi önünde işletme sahibine tabancayla saldıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde yer alan büfede saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. 16 BCV 775 plakalı araçla iş yerinin önüne gelen Serkan A. (34), içeride bulunan işletme sahibi Uğur T.’ye (35) ateş açtı. Mermilerden ikisi Uğur T.’nin iki bacağına isabet etti. Saldırgan, geldiği araçla yerinden hızla uzaklaştı.

YARALININ DURUMU

Yaralı olan Uğur T., olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. İlk tedavisinin ardından Uğur T., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serkan A. (34) ile aracı kullanan G.T.’yi (23) hızlı bir şekilde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Serkan A.’yı tutuklarken, G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.