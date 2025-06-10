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İnegöl’de Termal Alanında Fenalaşma

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ KISIM

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki doğal termal alanında gerçekleşti. Ailesiyle birlikte kaplıcaya gelen Hasan Yıldırım, bir süre sonra kötüleşerek suya düştü.

AİLESİ DURUMU FARK ETTİ

Ailesi, hareketsiz haldeki Yıldırım’ı sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Hasan Yıldırım’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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