İnegöl’de Tilki Cips Yedi

İNEGÖL’DE TILKİYLE GİLMİŞ ETKİLEŞİM

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sürücünün aracının yanına gelen bir tilkiyi cipsle beslemesi ilginç anlara sahne oldu. Olay, İnegöl’ün kırsal bir mahallesinde gerçekleşti. Seyir halindeki sürücü, aracının çevresine yaklaşan tilkiyi görünce duraksadı.

İLGİNÇ ANLAR KAYDEDİLDİ

Tilkiyle kısa süreli bir etkileşim kuran sürücü, yanında bulunan cipsi hayvana verdi. Tilkinin cipsi yemesi ise cep telefonu kamerasıyla belgelendi. Doğada sık yaşanmayan bu anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra oldukça fazla ilgi çekti.

VATANDAŞLAR HAYRETLE İZLEDİ

Vatandaşların, tilkinin sürücüye yaklaşma anını büyük bir hayret içerisinde takip ettiği gözlemlendi. Bu beklenmedik buluşma, bölgedeki doğal yaşamın ve insanların birbirleriyle olan etkileşimlerinin önemli bir örneğini oluşturdu.

ÖNEMLİ

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

