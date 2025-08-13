Haberler

İnegöl’de TIR’da Yangın Çıktı

İNEGÖL’DE TIR’DA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir TIR’da yangın çıkması olayı yaşandı. Park halindeki mangal kömürü yüklü aracın dorse kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, saat 21.00 sularında Mahmudiye Mahallesi’nde ortaya çıktı.

DUMANLAR İHBAR EDİLDİ

24 AR 480 plakalı TIR’ın dorsesinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangın sonucunda TIR’ın dorse kısmında hasar oluştu. Çıkan yangının sebebinin aydınlatılması için araştırmalar başlatıldı.

