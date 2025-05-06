İnegöl’de TIR ile cip çarpıştı

TIR’IN ÇARPTIĞI CİPİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, TIR’ın şerit değiştirirken çarptığı cipin sürücüsü Resul C. (54) yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişinde gerçekleşti. İnegöl’den Ankara yönüne doğru giden Murat Y. (47), şerit değiştirmek istediği sırada, aynı yöne giden Resul C. yönetimindeki cipin yanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıktı ve sürücüsü yaralandı.

KAZA SONRASI YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri, olayda yaralanan cipin sürücüsü Resul C.’ye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastane yetkilileri, tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğunu duyurdu. Polis, kazayla ilgili her iki araçta meydana gelen hasar hakkında inceleme başlattı.