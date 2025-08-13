İnegöl’de Tırda Yangın Çıktı

İNEGÖL’DE YANGIN OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park etmiş bir tırda kömür yüklü dorsede yangın çıkıyor. Olay, saat 21.00 civarında Mahmudiye Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, park halindeki 24 AR 480 plakalı tırın dorsesindeki kömürler, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşuyor. Dorseden yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

İhbarın ardından olay yerine hızla ulaşan İnegöl İtfaiyesi ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıyor. Olayda, şans eseri yaralanan olmuyor ancak tırın dorsesinde maddi hasar meydana geliyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.