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İnegöl’de Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

KAZADA YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 21.00 civarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Gökhan T. (39) yönetimindeki 16 BKL 469 plakalı hafif ticari araç, Deydinler Mahallesi’nden çevre yoluna çıkış yapan Şaziye Y. (55) idaresindeki 16 LNN 06 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇARPMA SONRASI OTOMOBİL DUVARA ÇARPIP DURDU

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yakındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücülerle beraber otomobilde bulunan yolcular Habibe A. (35), Sena Y. (22) ve Nurten Ç. (34) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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